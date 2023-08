Mbappé : Le coup de folie à 300M€ du PSG !

La rédaction

Désireux de se séparer de Kylian Mbappé, le PSG aurait revu ses exigences à la baisse. Il y a encore quelques semaines, le club parisien réclamait près de 300M€ aux prétendants. Mais aujourd'hui, la valeur de l'international français se situe aux alentours de 230M€. Dans les prochains jours, le Real Madrid pourrait entrer en discussions avec le PSG.

Depuis juin dernier, Kylian Mbappé est devenu un fardeau pour le PSG. Le joueur français, qui sur le papier pourrait quitter la capitale libre la saison prochaine, est plus que jamais sur le départ après avoir refusé d'activer l'option de prolongation présente dans son contrat. Mais le PSG ne compte pas le laisser filer sans rien en retirer. Il y a quelques semaines, le club de la capitale était prêt à vendre Mbappé pour 300M€.

Le PSG vise une star, une offre va partir https://t.co/Fc8MZHiTDc pic.twitter.com/7QpJKh2gHT — le10sport (@le10sport) August 4, 2023

Le PSG avait réclamé 300M€ pour Mbappé

« Il y a eu une évolution ces derniers jours. En juin, ils ont demandé 300 millions d'euros au Real Madrid, mais en juillet, c'était déjà 250 millions d'euros. Le Real Madrid a dit qu'il avait fixé sa limite à 230, et tout le monde le sait. Le PSG sait que c'est sa limite, il n'y aura pas d'offre inférieure » a lâché Ramon Alvarez de Mon. Mais le PSG a été contraint de revoir ses exigences à la baisse. Une aubaine pour le Real Madrid.

Le PSG résigné dans ce dossier