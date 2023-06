Mbappé lance un ultimatum au PSG, il exulte

Baptiste Berkowicz

L'influence de Kylian Mbappé dépasse le cadre du rectangle vert. Alors que les JO débutent dans un an, la superstar française souhaite toujours y participer. Philippe Diallo, président de la fédération française de football, n'a pas caché sa volonté de voir le prodige français être de la partie pour ces Jeux de Paris en 2024.

Lorsqu'il s'agit d'évoquer Kylian Mbappé, le monde du football s'agite. Sa potentielle participation aux JO 2024 à Paris met en ébullition l'ensemble du monde sportif et politique français. Le joueur de 24 ans n'a jamais caché sa volonté d'être présent pour cet évènement bien que la décision finale reviendra à son club. Les dates des Jeux Olympiques n'étant pas dans le calendrier FIFA, l'employeur aura le dernier mot.

Mbappé, un enjeu crucial pour les JO ?

Dans un entretien au Parisien , Philippe Diallo a évoqué la possible présence de Kylian Mbappé avec les Bleus lors des Jeux Olympiques : « L’un des enjeux de ces JO va être de pouvoir compter sur Kylian Mbappé… Et peut-être Antoine Griezmann (il sourit). C’est quelque chose d’extraordinaire. Souvent, on présente ces joueurs entourés de leur aura médiatique, de leurs contrats mirifiques, et là se présentent les Jeux et ils vous disent : « J’aimerais bien participer à l’aventure. » Dans le travail de conviction qu’on a amené, c’est quand même un appui très important ».

Philippe Diallo milite pour Mbappé