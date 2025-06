Mbappé : La presse espagnole annonce le transfert parfait !

Le mercato promet d’être mouvementé au Real Madrid. Le club madrilène a déjà officialisé ses trois premières recrues estivales. Mais les Merengue pourraient également boucler un départ important. Dans l’ombre de Kylian Mbappé toute la saison, Rodrygo pourrait envisager une nouvelle aventure ailleurs pour se relancer. Il aurait d’ailleurs peut-être déjà trouvé la destination idéale.

Le Real Madrid s’est déjà montré très actif sur le mercato. Pour se renforcer, le club madrilène a annoncé les arrivées de Trent Alexander-Arnold , Dean Huijsen et Franco Mastantuono . D’autres recrues devraient d’ailleurs débarquer d’ici la fin de l’été. Mais les Merengue pourraient également perdre un élément important : Rodrygo .

Arsenal, destination idéale pour Rodrygo ?

L’international auriverde ne s’est pas vraiment montré convaincant cette saison. Comme le rapporte AS, l’attaquant de 24 ans a souvent été dans l’ombre de Kylian Mbappé. Pour en sortir, il pourrait envisager un transfert cet été. Et le média espagnol indique qu’Arsenal serait la destination idéale pour Rodrygo. Le Brésilien conviendrait parfaitement à Mikel Arteta grâce à sa polyvalence et ses qualités offensives.