Mbappé : La malédiction des stars continue au PSG

Depuis l’arrivée des Qataris dans la capitale, le PSG a pris pour habitude de dépenser des sommes folles pour composer son effectif de stars. En revanche, la formation parisienne est moins connue pour ses ventes, surtout lorsque cela concerne ses gros noms. Après Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva, Angel Di Maria ou encore Lionel Messi il y a quelques jours, Kylian Mbappé pourrait suivre l’année prochaine.

Prolongé par le PSG l’été dernier, Kylian Mbappé fait de nouveau les gros titres ces derniers jours. Et pour cause, l’international français a signifié à sa direction qu’il n’activerait pas la clause présente dans son bail pour allonger d’une saison supplémentaire celui-ci. En clair, Mbappé se retrouve encore maître de son destin en entrant dans sa dernière année de contrat, de quoi susciter la colère de Nasser Al-Khelaïfi et de l’état-major du PSG. « J'ai été très choqué de savoir qu'il avait l'intention de partir gratuitement , a lancé le président du club ce mercredi, en marge de la conférence de presse organisée pour présenter Luis Enrique, relayé par Le Parisien. Je connais Kylian, c'est un garçon et un joueur fantastique mais ce n'est pas lui. Quitter gratuitement un club français, ça ne lui ressemble pas. Quand j'ai reçu cette information, j'ai été choqué . »

Nasser Al-Khelaïfi a évoqué la situation contractuelle de Kylian Mbappé en marge de la présentation de Luis Enrique. pic.twitter.com/CpZU3nuuua — le10sport (@le10sport) July 6, 2023

Beckham a lancé la tradition

Certes, les sommes en jeu sont sans égal dans l’histoire du Paris Saint-Germain, qui réaliserait à coup sûr la plus grosse vente jamais réalisée depuis sa création en cédant Kylian Mbappé. Néanmoins, le départ d’un gros nom sans obtenir en contrepartie une indemnité de transfert est devenu une vieille habitude dans la capitale depuis le rachat par le Qatar. La tradition a été lancée par David Beckham, qui avait pris la décision de prendre sa retraite quelques mois seulement après sa signature du côté du Parc des Princes, et ce alors que le PSG espérait conserver son Spice Boy . « Il est très heureux. Franchement, nous voulons le garder avec nous pour la saison prochaine , lançait Nasser Al-Khelaïfi en 2013 . Parfois, on peut faire de mauvais choix. Mais recruter David a été l'une de mes meilleures décisions. En tant qu'homme, joueur, ambassadeur, il est exceptionnel. Il crée quelque chose dans ce groupe. Tout le monde l'adore. » Une jolie déclaration qui n’aura pas suffi à convaincre l’ancienne gloire de Manchester United et du Real Madrid.

Dani Alves et Gianluigi Buffon ne se sont pas éternisés

Autres noms glorieux du ballon rond, Dani Alves et Gianluigi Buffon ont eux aussi quitté la capitale au terme de leur engagement, à l’été 2019. Le latéral droit brésilien était arrivé deux années auparavant, dans un mercato marqué par les signatures de Neymar puis Kylian Mbappé, tandis que le portier transalpin avait débarqué l’été suivant en provenance de la Juventus.

Pas d’accord pour Ramos et Messi

Alors que l’été 2023 est donc encore rythmé par le feuilleton Mbappé, les dossiers Sergio Ramos et Lionel Messi ont livré leur épilogue avant le dernier match de la saison le 3 juin dernier contre Clermont. Arrivées il y a deux ans, les deux figures du football espagnol, l’un au Real Madrid l’autre au FC Barcelone, ont connu une aventure mouvementé au PSG pour diverses raisons. Ce qui n’avait pas empêché les dirigeants parisiens d’envisager une prolongation les concernant. Finalement, après plusieurs rebondissements, Sergio Ramos et Lionel Messi ont quitté la capitale sans apposer leur signature sur un dernier bail.

Ibra, Silva, Cavani… La plupart des légendes modernes du PSG sont aussi parties libres