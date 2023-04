Mbappé : «Il y a peut-être un espoir qu’il reste au PSG»

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Prolongé en mai dernier par le PSG, Kylian Mbappé s’attendait à une plus belle saison avec Paris. Éliminé dès les huitièmes de finale en Coupe de France et Ligue des Champions, le club de la capitale sait que Mbappé pourrait se poser des questions sur son avenir. Pour Ludovic Obraniak, l’international français penche plus vers un futur dans son club de cœur.

Nouvelle saison frustrante pour Kylian Mbappé. Hormis l’épisode de la Coupe du monde, l’attaquant du PSG est loin d’avoir atteint ses objectifs avec le club de la capitale. Prolongé en mai dernier, Mbappé s’attendait à un gros mercato et une saison beaucoup plus consistante, surtout en Coupe d’Europe. Kylian Mbappé n’aura eu aucun des deux…

Des doutes sur l’avenir de Mbappé

Éliminé en huitième de finale de Coupe de France et de Ligue des Champions, le PSG vit une fin de saison très compliquée en championnat. Même si Paris va s’adjuger le titre sans trop forcer, la période est délicate pour Kylian Mbappé et ses coéquipiers. A tel point que l’international français pourrait se questionner sur son avenir. Ludovic Obraniak, lui, comprend la situation de Mbappé mais le voit rester.

«On le sent heureux d’être là»