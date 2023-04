Le PSG le rejette, son clan fait un terrible aveu

La rédaction

Auteur d'une saison très difficile, la marche semble être trop grande pour Hugo Ekitike. Passé du Stade de Reims au Paris Saint-Germain l'été dernier, son rendement n'est pas suffisant, lui qui n'a marqué que trois buts en Ligue 1 cette saison. Et alors qu'il ne sera officiellement parisien que cet été avec la levée de son option d'achat, il serait déjà placé sur la liste des transferts, ce qui ne lui plaît pas.

Hugo Ekitike vient de passer trois rencontres à regarder les autres jouer. Il ne s'est contenté que d'une place sur le banc et quelques échauffements en bord de terrain depuis le 2 avril et la défaite du PSG au Parc des Princes face à Lyon (0-1) où il n'avait joué que trente minutes. Sa dernière titularisation remonte encore plus loin une après-midi de défaite face à Monaco le 11 février dernier (1-3). L'option d'achat du jeune français de 20 ans sera levée cet été et sera de 36M€.

«Il n'est pas content de la situation»

Le journal Le Parisien est longuement revenu sur le cas de Hugo Ekitike. Le jeune attaquant ne dispose plus de la confiance du coach du PSG Christophe Galtier qui lui préfère Carlos Soler au rendement similaire, voire moins bon. Un proche du vestiaire parisien résume tout l'état d'esprit de Ekitike : « On ne peut pas nier qu’il n’est pas content de sa situation, c’est certain qu’il aimerait jouer davantage. »

PSG : Messi va faire des victimes sur le mercato https://t.co/RQhBAmcNAg pic.twitter.com/DHBrdzEPUW — le10sport (@le10sport) April 23, 2023

«Il reste top dans son attitude au quotidien»