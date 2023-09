Mbappé : Fiasco avec Neymar et Messi au PSG, voici les coupables

Pierrick Levallet

En 2021, le PSG formait un trident de rêve en attaque avec Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi. Mais rien ne s'est passé comme prévu pour la fameuse MNM, qui a été au coeur de deux éliminations cuisantes en Ligue des champions. L'Argentin et le Brésilien ont d'ailleurs quitté la formation parisienne cet été. Et Leonardo n'a pas manqué d'expliquer les raisons du fiasco de cette association entre les trois stars.

En 2021, le PSG formait un trio de rêve en attaque. Alors que Neymar et Kylian Mbappé étaient déjà associés depuis 2017, Lionel Messi est arrivé libre en provenance du FC Barcelone. Mais tout ne s’est pas vraiment passé comme prévu pour cette nouvelle MNM. Éliminé de la Ligue des champions par le Real Madrid lors de l’exercice 2021-2022, le PSG faisait face à un nouveau fiasco contre le Bayern Munich la saison suivante.

Après deux échecs consécutifs en Ligue des champions, Neymar et Messi ont quitté le PSG

Et après ces deux échecs consécutifs, le trio a fini par se séparer. Lionel Messi n’a pas prolongé au PSG et s’est engagé à l’Inter Miami. Neymar, lui, a fait ses valises pour signer à Al-Hilal en Arabie Saoudite. Seul Kylian Mbappé est resté dans le club de la capitale cet été, son contrat expirant en juin 2024. Leonardo n’a d’ailleurs pas manqué de pointer du doigt les coupables de cet échec cuisant pour ce trident offensif.

«Ils ont besoin de se sentir bien, d'être reconnus»