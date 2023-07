Mbappé fait le show, le PSG ne digère pas

Jean de Teyssière

Le PSG devrait être rapidement fixé concernant l'avenir de Kylian Mbappé. Ce lundi 31 juillet marquera un tournant puisque le crack de Bondy n'aura plus que 24h pour activer, ou non, la clause de prolongation et donc la fin du feuilleton. Mis de côté durant le stage des Parisiens en Asie, l'attitude du numéro 7 a agacé le PSG.

Le feuilleton Mbappé a un peu pris du plomb dans l'aile ces derniers jours mais il devrait vite reprendre du poil de la bête. En effet, ce lundi 31 juillet va marquer un tournant dans cette affaire, lui qui peut encore prolonger son contrat. Si à minuit ce lundi il n'a pas activé cette clause, le bras de fer avec le PSG risque de se durcir encore un peu plus...

Verdict le 31 juillet pour Mbappé

Le contrat qu'a signé Kylian Mbappé en mai 2022 avec le PSG avait laissé la possibilité au joueur d'activer, avant ce lundi 31 juillet 2023, une clause pour prolonger automatiquement jusqu'en 2025. À l'heure actuelle, le numéro 7 parisien n'a toujours rien signé et cette journée promet d'être décisive.

L'attitude de Mbappé agace