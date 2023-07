PSG : Mbappé affole la toile pour son transfert, un nouvel indice tombe

Benjamin Labrousse

Depuis plusieurs mois, l'avenir de Kylian Mbappé affole le mercato. Mis à l'écart par le PSG, le phénomène français pourrait rejoindre le Real Madrid, qui souhaite le signer libre en 2024. Dans un autre temps, la presse anglaise affirmait que Liverpool envisageait un prêt du numéro 7 parisien le temps d'une saison. Sur les réseaux sociaux, Mbappé a fait le buzz à ce sujet.

De quoi sera fait l'avenir de Kylian Mbappé ? Le phénomène du PSG semble vouloir honorer la dernière année de son contrat au sein du club de la capitale, qui de son côté souhaite s'en séparer. Car selon plusieurs médias, le PSG est désormais persuadé que l'attaquant de 24 ans a déjà conclut un accord de principe avec le Real Madrid pour une arrivée libre en 2024. Désireux de ne pas se retrouver perdant dans cette affaire Mbappé, le club parisien pourrait cherche à vendre son numéro 7, qui ne manque pas de prétendants.

Kylian Mbappé possède de nombreux prétendants sur le mercato

Car si Kylian Mbappé semble vouloir accomplir son rêve d'enfance en rejoignant le Real Madrid après son transfert avorté de l'an dernier, l’Équipe annonçait il y a quelques jours que plusieurs clubs européens s'étaient renseignés sur la situation de l'attaquant Français. Ainsi, le quotidien sportif avançait qu'à la fois le FC Barcelone, Tottenham, mais également l'Inter Milan étaient venus aux informations auprès du PSG pour Kylian Mbappé. Ces derniers jours, le Daily Record faisait état d'un intérêt de Chelsea à l'égard du champion du monde 2018, tandis que le Mirror lâchait une véritable bombe en avançant que Liverpool songeait à transmettre une offre de prêt d'un an pour le prodige de Bondy.

Mbappé fait le buzz auprès de Liverpool