Mbappé et le Real Madrid recalés, une star du PSG se justifie !

L’été dernier, alors que Kylian Mbappé a quitté le PSG pour le Real Madrid, d’étranges rumeurs concernant une possible volonté de départ d’Achraf Hakimi avaient circulé. Néanmoins, le latéral droit marocain, devenu un élément indiscutable au sein du club parisien, a prolongé son contrat jusqu’en 2029, et a expliqué les raisons de ce choix.

Ce vendredi soir, le PSG a frappé un très grand coup. En plus d’une superbe victoire face à l’AS Monaco (4-1), le club de la capitale a officiellement annoncé les prolongations de Luis Enrique (jusqu’en 2027), de Vitinha, Nuno Mendes, et d’Achraf Hakimi jusqu’en juin 2029. En s’engageant dans la durée à Paris, le latéral droit marocain met définitivement fin aux rumeurs l’envoyant rejoindre Kylian Mbappé du côté du Real Madrid, son club formateur.

« Il y a ce football que le coach nous fait pratiquer, j’aime beaucoup ! »

Vice-capitaine du PSG aux côtés de Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi s’est exprimé ce samedi sur sa prolongation à Paris. « Je crois que la première chose, c’est le projet ambitieux que nous avons ici au club. Ensuite, il y a ce football que le coach nous fait pratiquer, j’aime beaucoup ! Et enfin, il y a encore énormément d’objectifs que je veux atteindre avec le Paris Saint-Germain », a ainsi lâché la star de 26 ans auprès du site du PSG.

« Je veux aussi remercier le coach qui m’accorde sa confiance sur et en dehors du terrain »

« Un grand moment pour moi ? Absolument ! Je souhaite tout d’abord remercier le Président, pour sa confiance et pour tout le travail qu’il accomplit au club, un travail incroyable, poursuit Achraf Hakimi. Je veux aussi remercier le coach qui m’accorde sa confiance sur et en dehors du terrain. J’ai aussi prolongé parce que je me sens bien dans cette équipe, et c’est pour cela que j’essaye de donner le meilleur de moi-même pour le club. » Désormais, le PSG va devoir lui trouver une doublure digne de ce nom lors du prochain mercato estival...