Mbappé et Haaland se font défier sur le mercato

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Considéré comme un crack particulièrement prometteur, comme l’étaient Kylian Mbappé et Erling Haaland avant d’exploser et de confirmer au plus haut niveau, Mathys Tel se projette encore de longues années avec le Bayern Munich. Et il met d’ailleurs au défi les deux stars lorsqu’il s’agit d’évoquer son avenir…

L’été dernier, le Bayern Munich n’avait pas hésité à lâcher 20M€ sur un jeune talent français du Stade Rennais : Mathys Tel. L’attaquant de 18 ans doit encore faire son trou avec la concurrence imposante au sein du club bavarois (Mané, Sané, Müller, Musiala, Coman…), mais il compte tout de même 25 apparitions depuis le début de saison avec le Bayern, pour 5 buts inscrits.

Mbappé - PSG : Le ton est donné pour ce transfert à 150M€ https://t.co/ZstplwrKb2 pic.twitter.com/PesP66bZ26 — le10sport (@le10sport) May 10, 2023

Un avenir réglé pour Tel

Mais de quoi sera fait l’avenir de Mathys Tel, alors que son contrat actuel court jusqu’en 2025 avec le Bayern Munich ? Interrogée par TZ , l’agence qui gère les affaires de l’ancien crack rennais a fait une annonce claire à ce sujet : « Mathys restera à Munich quoi qu'il arrive. C'est tout à fait clair pour nous ».

« Même si Mbappé ou Haaland viennent... »