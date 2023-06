Mbappé : Coup de théâtre, le PSG a pris une décision radicale

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a prévenu sa direction qu'il n'allait pas activer son option pour étendre son bail d'une saison supplémentaire. Pour ne pas voir son numéro 7 partir librement et gratuitement dans un an, le club de la capitale aurait décidé de le vendre au plus offrant cet été, et ce, s'il ne change pas d'avis.

A la fin de la saison 2021-2022, Kylian Mbappé a paraphé un nouveau bail de deux années, plus une en option, au PSG. D'après les indiscrétions de L'Equipe , divulguées ce lundi soir, le numéro 7 parisien aurait envoyé une lettre à sa direction dernièrement pour lui faire savoir qu'il n'allait pas activer sa clause pour prolonger.

Kylian Mbappé refuse de prolonger au PSG

Ayant bien reçu la lettre de Kylian Mbappé, le PSG aurait pris une décision fracassante. En effet, le club de la capitale aurait lancé un ultimatum à sa superstar de 24 ans.

Le PSG compte vendre Mbappé au plus offrant