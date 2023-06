Une star attendue au PSG, la porte est ouverte

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Déjà très actif sur le mercato, Luis Campos souhaite frapper un gros coup avec Bernardo Silva, tout juste vainqueur de la Ligue des champions avec Manchester City. Si les négociations avec le club de Pep Guardiola ne s’annoncent pas simples, le PSG dispose tout de même d’une belle ouverture pour l’international portugais.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG souhaite s’attacher les services de Bernardo Silva. L’international portugais, récent vainqueur de la Ligue des champions, souhaite ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière et se verrait bien changer d’air durant le mercato estival. Une aubaine pour le PSG.



Le PSG veut Bernardo Silva

Luis Campos est à la tâche et va désormais passer à la vitesse supérieure maintenant que la finale de la Ligue des champions est passée. Un dossier vu d’un bon œil par Kylian Mbappé, les deux joueurs ayant évolué ensemble à l’AS Monaco, et qui pourrait avoir son importance alors que le doute s’est installé concernant l’avenir de l’international français.

City ne le retiendra pas