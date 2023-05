Mbappé : Coup de théâtre au PSG, un clash éclate sur le mercato

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi ne partira pas en vacances avec son homologue madrilène. Opposés sur la question de la Super League et en froid suite au dénouement du feuilleton Kylian Mbappé l'année dernière, les deux hommes ne s'apprécient guère, et cela pourrait avoir des répercussions énormes sur le mercato de quelques joueurs parisiens. Explications.

Ce n'est un secret pour personne, Kylian Mbappé est l'une des priorités du Real Madrid et pourrait encore l'être dans les prochaines années, même si cette piste se serait légèrement refroidie ces derniers temps. Journaliste pour Marca , José Felix Diaz a annoncé que Florentino Perez avait mis ce dossier de côté, préférant faire confiance à ses jeunes pousses, notamment à Vinicius Jr. Mais ce que l'on sait moins, c'est que d'autres joueurs du PSG seraient courtisés par le Real Madrid.

Hakimi, Verratti... Les autres joueurs annoncés au Real Madrid

Alors qu'il s'interrogerait sur son avenir au PSG, Marco Verratti entretient des contacts avec Carlo Ancelotti, l'actuel entraîneur du Real Madrid. Pour l'international, le club espagnol serait la destination idéale pour poursuivre sa carrière. Un autre Parisien rêverait de rejoindre la capitale espagnole : Achraf Hakimi. Formé à la Casa Blanca , l'international marocain espérerait retourner, un jour, au sein de son club formateur selon L'Equipe.

Le Real Madrid en conflit avec le PSG