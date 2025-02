Mbappé : Coup de main de l’OM avec un transfert surprise ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Longtemps en quête d’un nouveau buteur durant le mercato hivernal, l’OM a tenté un gros coup surprenant du côté du Real Madrid avec Endrick, le jeune phénomène brésilien. Un prêt qui aurait permis à Kylian Mbappé de terminer la saison avec un concurrent direct en moins, mais le deal n’a pas pu se faire.

Avec la vente d’Elye Wahi à l’Eintracht Francfort, la direction de l’OM a été dans l’obligation d’aller chercher un autre buteur cet hiver. C’est finalement Amine Gouiri qui a débarqué du Stade Rennais pour 22M€ (bonus compris), mais avant d’attirer l’international algérien, l’OM a bien failli rendre un joli service à… Kylian Mbappé !

L’OM a tenté Endrick

En effet, selon les révélations du journaliste Fabrice Hawkins sur RMC Sport, l’OM a tenté d’obtenir le prêt d’Endrick (18 ans), jeune crack brésilien, qui s’avère être le concurrent direct de Mbappé à la pointe de l’attaque du Real Madrid : « Ils ont tenté plusieurs coups, on pense notamment à Endrick, l’attaquant brésilien qui ne joue pas beaucoup au Real Madrid. On sait que c’est compliqué de jouer entre Mbappé, Vinicius, Rodrygo », indique le journaliste de RMC.

« Il veut rester à Madrid »

Malheureusement pour l’OM, il était impossible de faire venir Endrick cet hiver : « Medhi Benatia a appelé son agence, a essayé de le faire venir à Marseille en prêt. Il a contacté notamment ses représentants. Il a aussi essayé de prendre la température évidemment avec le Real Madrid, mais finalement on lui a expliqué assez rapidement que ça ne pourrait pas se faire. C’était quand même osé de tenter Endrick, quand on sait qu’en plus le Brésilien a répété maintes et maintes fois qu'il veut rester à Madrid, mais ça n’a pas démonté la direction marseillaise », poursuit Fabrice Hawkins. Et Kylian Mbappé va donc continuer avec la menace Endrick cette saison au Real Madrid.