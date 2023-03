Mbappé : Cette annonce qui va faire paniquer le PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé n'oubliera, certainement, pas cette soirée du 4 mars 2023. Le joueur français est devenu le meilleur buteur de l'histoire du PSG, dépassant la marque d'Edinson Cavani. Célébrée par le Parc des Princes après cette performance, la star a évoqué son attachement à Paris. Mais en Espagne, certains journalistes continuent d'évoquer un départ au Real Madrid.

A seulement 24 ans, Kylian Mbappé est au sommet du PSG. Grâce à son but inscrit dans le temps additionnel face au FC Nantes, le joueur français est devenu le seul meilleur buteur de l'histoire du club parisien (201 buts). Il dépasse la marque d'Edinson Cavani, qui a tenu à lui rendre hommage sur les réseaux sociaux. Après le coup de sifflet final (victoire 4-2), Mbappé a célébré ce record avec les supporters du Parc des Princes et a clamé son amour pour le PSG.





«Je me fais chier», il enrage à cause du PSG et de Mbappé https://t.co/ltaQBFU6po pic.twitter.com/381W3UhlQ2 — le10sport (@le10sport) March 5, 2023

Mbappé clame son amour pour le PSG

« Juste jouer ici c’est un privilège, j’ai eu la chance de profiter de chaque moment, j’ai progressé en tant que joueur. Comme je l’ai dit, jouer au Paris Saint-Germain encore plus pour moi, un Parisien de naissance, c’est quelque chose de spécial » a-t-il déclaré, devant les supporters parisiens. Mais en Espagne, certains journalistes annoncent que Mbappé aurait l'intention de quitter le PSG dans un avenir proche. Journaliste pour Marca , Ramon Alvarez de Mon a indiqué son avenir s'écrivait au Real Madrid.

L'Espagne croit à un départ de Mbappé