Mbappé : C’est la guerre au PSG, une fake news est dénoncée

Pierrick Levallet

Depuis plusieurs semaines, c'est la guerre entre le PSG et Kylian Mbappé. La star de 24 ans veut honorer son contrat jusqu'au bout sans prolonger pour autant. De ce fait, le club de la capitale fait tout pour le pousser vers la sortie et n'hésite pas à rappeler que l'international français s'était engagé à ne jamais partir libre. Mais le natif de Bondy n'aurait rien promis à ce sujet.

Rien ne va plus entre le PSG et Kylian Mbappé. Depuis que le champion du monde a envoyé sa lettre stipulant qu’il ne voulait pas prolonger jusqu’en 2025, c’est la guerre entre les deux parties. Alors que Kylian Mbappé est déterminé à honorer son contrat jusqu’au bout, Nasser Al-Khelaïfi veut à tout prix éviter un départ libre à l’été 2024. De ce fait, le président du PSG fait tout son possible pour le pousser à accepter un transfert lors de ce mercato estival.

Mbappé - PSG : Coup de théâtre, son transfert est annoncé https://t.co/vijv4oXRLy pic.twitter.com/6H0iQb2mit — le10sport (@le10sport) August 10, 2023

Mbappé ne bouge pas de ses positions

Le club de la capitale n’hésite d’ailleurs pas à prendre de grandes mesures pour y parvenir, en le tenant à l’écart du reste du groupe par exemple. Mais le natif de Bondy camperait sur ses positions. À en croire Le Parisien , Kylian Mbappé n’aurait pas changé d’avis et tout serait très clair dans son esprit. La star de 24 ans a décidé de rester au PSG jusqu’à la fin de la saison 2023-2024 et de ne pas lever son option pour une année supplémentaire. Ce point provoquerait de nouvelles tensions entre l’international français et le club de la capitale.

Le PSG lui joue un mauvais coup