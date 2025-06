Mbappé avec Neymar, la révélation au PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au Paris Saint-Germain, les temps ont drastiquement changé à l'été 2017. Humiliée sur la pelouse du FC Barcelone lors de la réputée Remontada, l'équipe d'Unai Emery accueillait alors Neymar et Kylian Mbappé. Une nouvelle ère à laquelle Javier Pastore a partiellement pris part. Il raconte.

Après la terrible désillusion du 8 mars 2017 au Camp Nou (défaite 6-1 contre le FC Barcelone), Nasser Al-Khelaïfi sortait le grand jeu au mercato estival. En travaillant de concert avec Antero Henrique, directeur sportif de l'époque, Dani Alves, Neymar et Kylian Mbappé déposaient leurs valises au PSG afin de relancer la machine en Ligue des champions notamment.

« Neymar ? J'ai joué avec lui et c'était une sensation exceptionnelle pour moi» Javier Pastore témoignait alors de ce changement de dimension instantanée au Paris Saint-Germain et s'est confié sur le sujet à Anne-Laure Bonnet. « Les arrivées de Neymar et Mbappé, un nouveau Paris Saint-Germain ? C'est différent je pense parce que Neymar est la vraie star du moment. C'est un joueur incroyable que le club recrute. J'ai joué avec lui et c'était une sensation exceptionnelle pour moi ».