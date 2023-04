Mbappé annonce qu'il va rester au PSG, faut-il le croire ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mercredi soir, Kylian Mbappé a assuré qu'il resterait au PSG cet été et aura pour ambition de remporter la Ligue des champions avec le club de la capitale. Par conséquent, il ne devrait pas y avoir de feuilleton cet été. Mais pensez-vous que le crack de Bondy dise la vérité au sujet de son avenir ?

En fin de contrat en juin 2024, Kylian Mbappé ne cesse de faire parler de lui pour son avenir. Et pour cause, alors que le PSG réalise une saison plus que décevante, le Real Madrid souhaiterait en profiter pour enfin le recruter. Néanmoins, l'attaquant français s'est montré catégorique pour son avenir à court terme.

«Je suis Parisien et sous contrat»

« Le prochain palier ? Gagner la Ligue des champions, je pense. J’ai déjà fait une finale, demi-finale, quart de finale, huitième de finale… J’ai tout fait sauf gagner (sourire). Il ne me manque que ça. j’espère que ça sera le plus rapidement possible. Où ? Au Paris Saint-Germain. Je suis Parisien et sous contrat. Donc c’est le Paris Saint-Germain », a-t-il confié pour Tout le Sport sur France 3 .

Plutôt un départ libre en 2024 ?