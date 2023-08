Mbappé a recalé le PSG, c'est cash

Jean de Teyssière

Le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé continuent leur bras de fer. Le PSG ne veut pas que sa star parte libre l'été prochain, chose que privilégie le numéro 7 parisien. Le PSG tente pour sa part de chercher à sortir de cette impasse et a même proposé un deal à Mbappé : il reste jusqu'en juin 2024 et il sera vendu à un prix défini. Refusé par Mbappé, ce qui fait douter le PSG.

Depuis mardi 1er août, la situation a changé pour Mbappé et le PSG. En effet, le meilleur buteur de l'histoire du club avait jusqu'au 31 juillet pour prolonger avec le club, après quoi il serait considéré comme étant sur la liste des transferts. Chose désormais faite, lui qui continue toujours de s'entraîner avec les lofteurs au Campus PSG. Une solution a pourtant tenté d'être trouvée, sans conclusion positive...

Mbappé refuse encore de prolonger avec le PSG

Évoqué par le quotidien L'Équipe mardi, Kylian Mbappé a reçu de la part du PSG dans les jours précédant la date limite du 31 juillet, un ajout dans son contrat d'une clause d'achat, le laissant partir en juin 2024. Ainsi, Mbappé reste cette saison, comme il le souhaitait et part ensuite en juin 2024, comme le PSG le souhaitait. Le journaliste anglais Ben Jacobs confirme cette information. Selon lui, le PSG a bien proposé à Mbappé d'inclure dans son contrat une clause de vente pour l'été prochain, en lui promettant de le laisser partir. Proposition refusée par Mbappé.

Le PSG suspicieux envers Mbappé et le Real Madrid

Tous ces éléments rendent le PSG suspicieux. En effet, selon le journaliste Ben Jacobs le PSG est certain que Mbappé a déjà signé un accord avec le Real Madrid, moyennant une prime à la signature de 160M€. Le club de la capitale est également certain que le club madrilène va faire une offre cet été, reste à savoir dans quelle optique : le vouloir vraiment ou montrer qu'ils ont essayé ? Si le PSG réussi à réunir de telles preuves, il n'exclut pas d'agir en justice.