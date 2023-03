Mbappé a pris le pouvoir au PSG, «Neymar n’a plus rien à faire là»

Axel Cornic

Avec la blessure de Neymar, le Paris Saint-Germain va évoluer lors des prochains mois avec la paire formée par Lionel Messi et Kylian Mbappé, ce qui pourrait donner des idées aux dirigeants. Car le Brésilien est plus que jamais contesté au sein du club de la capitale et ils sont nombreux à réclamer de nouveau son départ, ce qui pourrait être la meilleure solution pour l’avenir du projet QSI.

La hiérarchie au PSG a beaucoup bougé ces derniers mois. Dès mai 2022, Kylian Mbappé a été propulsé tout en haut du projet parisien avec sa prolongation record, ce qui a créé quelques déséquilibres avec Neymar et Lionel Messi. Les deux pourraient d’ailleurs partir, puisque le premier est poussé vers la sortie et le second est en fin de contrat.

Neymar, le candidat parfait au départ ?

Comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, le PSG souhaite convaincre Messi de prolonger son contrat. Mais la situation est radicalement différente pour Neymar, puisque les dirigeants parisiens aimeraient bien s’en débarrasser lors du prochain mercato estival.

« Ce n’est plus Messi le joueur important »