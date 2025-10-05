Mbappé - 150M€ : La nouvelle folie du Real Madrid !

Alexis Brunet

Kylian Mbappé pourrait peut-être prochainement voir débarquer une nouvelle star au Real Madrid. En effet, le club espagnol serait très intéressé à l’idée de faire venir Rodri, qui est cité dans l’orbite madrilène depuis quelque temps. Les Merengue seraient même prêts à envoyer une offre de 150M€ à Manchester City pour faire venir le milieu de terrain, vainqueur du Ballon d’or 2024.

Au fil des saisons, le Real Madrid s’est fait une spécialité du recrutement de stars. De nombreux Ballon d’or sont passés par le club espagnol ou ils le deviennent par la suite. C’est notamment pour cela que Kylian Mbappé avait fait le choix, à l’été 2024, de rejoindre les Madrilènes.

Rodri bientôt au Real Madrid ? Après Kylian Mbappé, le Real Madrid aurait déjà trouvé sa prochaine star. Selon les indiscrétions du Daily Express, le club espagnol souhaiterait mettre la main sur Rodri, qui évolue actuellement à Manchester City. Pour arriver à leurs fins, les dirigeants madrilènes seraient même prêts à offrir un chèque de 150M€ aux Cityzens l’été prochain.