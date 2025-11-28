Marquinhos : Un départ du PSG est annoncé !

Présent en zone mixte après la belle victoire contre Tottenham (5-3) mercredi soir, Marquinhos s'est prononcé sur ses retrouvailles avec Randal Kolo Muani, auteur d'un doublé alors qu'il appartient toujours au PSG. Mais le Brésilien laisse clairement entendre que l'attaquant français ne reviendra probablement pas à Paris.
Comme souvent lorsque le PSG croise l'un de ses anciens joueurs, la malédiction frappe le Parc des Princes. Randal Kolo Muani a confirmé cette tendance en inscrivant un doublé mercredi soir avec Tottenham, qui s'est toutefois incliné à Paris (3-5). Et alors que l'attaquant français appartient toujours au PSG, Marquinhos lâche un indice clair sur le futur de Kolo Muani à Paris.
Marquinhos confirme pour Kolo Muani
« Randal, je le connais, j’avais déjà joué contre lui quand il était à Nantes. À l’entraînement pareil, je sais la qualité qu’il a. Il a un physique très difficile à défendre. Dans le un contre un, il est présent. Aujourd’hui, il a fait un bon match. Il a fait les choses sur le terrain », lance-t-il en zone mixte, avant de poursuivre.
«Je lui souhaite le meilleur pour la suite»
« Je suis vraiment content quand des joueurs passent des moments difficiles dans le club et qu’ils retrouvent du plaisir quand ils vont ailleurs. Dans le foot, c’est comme ça. Parfois, ça ne marche pas dans un club et il faut continuer à chercher sa motivation. Je suis content qu’il soit là, qu’il joue, qu’il prenne du plaisir. C’est un très bon gars, on a passé de bons moments dans le vestiaire et je lui souhaite le meilleur pour la suite », ajoute Marquinhos.