Marquinhos : Un départ du PSG est annoncé !

Présent en zone mixte après la belle victoire contre Tottenham (5-3) mercredi soir, Marquinhos s'est prononcé sur ses retrouvailles avec Randal Kolo Muani, auteur d'un doublé alors qu'il appartient toujours au PSG. Mais le Brésilien laisse clairement entendre que l'attaquant français ne reviendra probablement pas à Paris.

Comme souvent lorsque le PSG croise l'un de ses anciens joueurs, la malédiction frappe le Parc des Princes. Randal Kolo Muani a confirmé cette tendance en inscrivant un doublé mercredi soir avec Tottenham, qui s'est toutefois incliné à Paris (3-5). Et alors que l'attaquant français appartient toujours au PSG, Marquinhos lâche un indice clair sur le futur de Kolo Muani à Paris.

Marquinhos confirme pour Kolo Muani « Randal, je le connais, j’avais déjà joué contre lui quand il était à Nantes. À l’entraînement pareil, je sais la qualité qu’il a. Il a un physique très difficile à défendre. Dans le un contre un, il est présent. Aujourd’hui, il a fait un bon match. Il a fait les choses sur le terrain », lance-t-il en zone mixte, avant de poursuivre.