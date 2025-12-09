Marquinhos : La proposition XXL pour quitter le PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Arrivé au PSG en 2013, Marquinhos est aujourd'hui toujours avec le club de la capitale, où il vient d'ailleurs de dépasser la barre des 500 matchs. Mais voilà que l'histoire aurait pu être complètement différente. En effet, au cours des dernières années, le Brésilien a eu la possibilité de quitter le PSG, recevant notamment de prestigieuses propositions, dont notamment celle du FC Barcelone.

Entre Marquinhos et le PSG, la belle histoire dure depuis 2013. Mais voilà que ça aurait s'arrêter il y a quelques années. En effet, si le Brésilien évolue toujours à Paris, il y a eu des possibilités pour lui de s'en aller. « On a eu des opportunités pour partir, mais il n’y a jamais prêté attention. Cette option ne lui a même pas traversé l’esprit. Il aurait pu quitter le club quand tout allait mal », révélait notamment récemment Carol Cabrino, la femme de Marquinhos.

« Barcelone voulait Verratti et Marquinhos » Et parmi ses possibilités de quitter le PSG, Marquinhos aurait notamment pu signer... au FC Barcelone. En effet, à l'occasion de l'After Paris, Fabrice Hawkins a raconté : « C'était pas évident pour Marquinhos d'avoir cette longévité avec le PSG. Lui pour le coup, il a eu des vraies possibilités de partir. Je pense notamment à un été où Barcelone a fait le forcing, Barcelone voulait Verratti et Marquinhos ».