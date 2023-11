Marco Verratti quitte le PSG et passe aux aveux !

Thomas Bourseau

Marco Verratti avait déjà affirmé à L’Équipe ne pas avoir voulu s’engager dans un autre club européen après avoir vécu onze ans en tant que joueur du PSG. Évoluant à Al-Arabi, club de Doha, Verratti a révélé avoir fait ce choix de par ses nombreux voyages effectuées dans la ville du Qatar lorsqu’il jouait au PSG.

Courant septembre, Marco Verratti débarquait au Qatar aux côtés de Maxwell afin de boucler son transfert à Al-Arabi. Au sein du club de Doha, Verratti rejoignait Rafinha et Abdou Diallo, deux anciens coéquipiers côtoyés au PSG. Pourquoi, à 31 ans, Verratti a pris la décision de quitter le Vieux Continent pour le Qatar au lieu de rejoindre une autre formation européenne ?

«Je n'avais pas envie d'aller dans une autre équipe en Europe où j'aurais pu affronter le PSG»

En octobre dernier, Marco Verratti livrait un long entretien à L’Équipe au cours duquel il faisait passer le message suivant sur le fait de ne pas avoir rebondi ailleurs en Europe. « Je voulais vivre une expérience différente. Je n'avais pas envie d'aller dans une autre équipe en Europe où j'aurais pu affronter le PSG. Je voulais que ce soit ma dernière équipe. J'ai eu cette proposition à Doha. Certainement que le niveau n'est pas le même mais je prends d'autres plaisirs : faire grandir le Championnat, conseiller mes coéquipiers ».

«La vérité, j’avais beaucoup de propositions en Europe»