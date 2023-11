Verratti dévoile son pire souvenir au PSG

Axel Cornic

Au cours des onze années qu’il a passé au Paris Saint-Germain, Marco Verratti a clairement tout vécu. Il y a en effet eu des nombreux titres ou encore une finale de Ligue des Champions en 2020, mais également des très mauvais souvenir comme l’a tout récemment avoué l’Italien, qui est parti cet été pour rejoindre Al Arabi au Qatar.

Avec 30 titres en plus d’une décennie et 9 titres de Champion de France, Marco Verratti est le joueur le plus titré de l’histoire du PSG. Pourtant, son aventure n’a pas seulement été une partie de plaisir puisqu’il a également connu les heures les plus noires du club parisien.

Verratti n’a pas oublié la Remontada

C’est notamment le cas du 8 mars 2017, jour qui est passé à la postérité comme celui de la Remontada du FC Barcelone sur le PSG, lors du huitième de finale retour de Ligue des Champions. La large victoire 4 à 0 lors du match aller semblait assurer une qualification aux Parisiens, qui se sont pourtant littéralement écroulés sur la pelouse du Camp Nou avec notamment un but de Lionel Messi et un autre de Neymar (6-1).

« Le 6-1 en Ligue des Champions a été le pire match de ma carrière »