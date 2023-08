Marcelino débarque à l’OM, il est déjà fan

Axel Cornic

Arrivé il y a un an à l’Olympique de Marseille, Jonathan Clauss a déjà connu deux entraineurs avec Igor Tudor et désormais Marcelino. Ce dernier a une vision assez différente de celle de son prédécesseur et semble d’ailleurs beaucoup échanger avec le latéral français, qui reste un joueur très important de l’OM.

Les joueurs marseillais ont entamé une troisième saison avec un entraineur différent. Après Jorge Sampaoli et Igor Tudor, c’est en effet Marcelino qui a pris les rênes de l’OM et a installé sa vision du football avec notamment un 4-4-2 assez inédit. Ses prédécesseurs étaient en effet des fervents défenseurs d’une défense à trois, avec d'ailleurs une importance moins forte donnée à la possession de la balle.

Ounahi, premier pari gagnant de Marcelino ?

Certains joueurs doivent donc s’habituer à un nouveau rôle et c’est notamment le cas d’Azzedine Ounahi. Milieu axial de formation, l’international marocain a en effet été utilisé en tant que milieu gauche ou encore milieu droit lors des trois premiers matchs de la saison. Il semble n’avoir pas rencontré énormément de difficultés à s’adapter, puisqu’il a marqué le premier but de l’OM en Ligue 1, lors du match face au Stade de Reims (2-1).

« Il me laisse énormément de liberté »