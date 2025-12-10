Maradona à l'OM, l'histoire se répète au mercato ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Véritable légende du football mondial, Diego Maradona aurait très bien pu être un joueur de l'OM au cours de sa carrière. En effet, en 1989, l'Argentin avait été tout proche de rejoindre le club dirigé alors par Bernard Tapie. Maradona a finalement été retenu par Naples. Et c'est ce qui s'est reproduit quelques années plus tard avec Faouzi Ghoulam ?

Faouzi Ghoulam à l'OM ? Ça aurait pu se faire. En effet, du temps où l'Algérien était à Naples, il avait été annoncé très proche de rejoindre le club phocéen. Un transfert qui a finalement avorté et à propos duquel Ghoulam a expliqué au Phocéen : « J’étais à Naples : je jouais régulièrement la Ligue des Champions, j’étais dans l’un des plus grands clubs italiens, et on finissait souvent deuxième ou troisième. L’OM s’est présenté, il y a eu un intérêt, mais cela ne s’est pas concrétisé ».

« À l’époque où Marseille voulait Maradona... » Quelques années auparavant, c'est un certain Diego Maradona qui avait également été empêché de rejoindre l'OM en provenance de Naples. Peut-on alors faire un parallèle entre ces deux histoires ? La question a été posée à Faouzi Ghoulam, qui a répondu au Phocéen : « C’est différent. Quand Marseille me voulait, il n’y avait peut-être pas photo entre Naples et l’OM sur le plan footballistique. À l’époque où Marseille voulait Maradona, l’OM était tout simplement au sommet de l’Europe. Ce n’était pas la même réalité ».