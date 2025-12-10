Maradona à l'OM, l'histoire se répète au mercato ?

Véritable légende du football mondial, Diego Maradona aurait très bien pu être un joueur de l'OM au cours de sa carrière. En effet, en 1989, l'Argentin avait été tout proche de rejoindre le club dirigé alors par Bernard Tapie. Maradona a finalement été retenu par Naples. Et c'est ce qui s'est reproduit quelques années plus tard avec Faouzi Ghoulam ?
Faouzi Ghoulam à l'OM ? Ça aurait pu se faire. En effet, du temps où l'Algérien était à Naples, il avait été annoncé très proche de rejoindre le club phocéen. Un transfert qui a finalement avorté et à propos duquel Ghoulam a expliqué au Phocéen : « J’étais à Naples : je jouais régulièrement la Ligue des Champions, j’étais dans l’un des plus grands clubs italiens, et on finissait souvent deuxième ou troisième. L’OM s’est présenté, il y a eu un intérêt, mais cela ne s’est pas concrétisé ».
« À l’époque où Marseille voulait Maradona... »
Quelques années auparavant, c'est un certain Diego Maradona qui avait également été empêché de rejoindre l'OM en provenance de Naples. Peut-on alors faire un parallèle entre ces deux histoires ? La question a été posée à Faouzi Ghoulam, qui a répondu au Phocéen : « C’est différent. Quand Marseille me voulait, il n’y avait peut-être pas photo entre Naples et l’OM sur le plan footballistique. À l’époque où Marseille voulait Maradona, l’OM était tout simplement au sommet de l’Europe. Ce n’était pas la même réalité ».
« L’OM a toujours été un club qui aurait pu m’attirer »
« Mais oui, l’OM a toujours été un club qui aurait pu m’attirer. Même si tout le monde sait que je suis Stéphanois et que j’aime Saint-Etienne, la rivalité avec Marseille a toujours été saine. C’est un très grand club. Pour moi, il fait partie des deux ou trois plus grands clubs français de l’histoire », a poursuivi Faouzi Ghoulam, qui sera donc lui aussi resté à Naples à défaut de rejoindre l'OM.