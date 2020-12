Foot - Mercato - Manchester United

Mercato - Manchester United : Woodward envoie un message fort !

Publié le 4 décembre 2020 à 23h20 par La rédaction

Alors qu’il est annoncé que le futur d’Ole Gunnar Solskjær s’écrit en pointillés à Manchester United, Ed Woodward a envoyé un signal positif à l’adresse de son entraîneur.