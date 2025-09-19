Malaise au PSG : Un joueur poussé au départ !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Barré par une rude concurrence sur le front de l'attaque du PSG, Gonçalo Ramos doit encore et toujours se contenter d'un statut de doublure de luxe. Le buteur portugais refuse pour autant d'envisager d'aller voir ailleurs, et pourtant selon Emmanuel Petit, Ramos aurait dû quitter le PSG pour aller chercher du temps de jeu.

Buteur mercredi soir après son entrée en jeu contre l'Atalanta en Ligue des Champions (4-0 score final), Gonçalo Ramos a une nouvelle fois rappelé à quel point il pourrait s'avérer précieux au PSG malgré son statut d'éternel remplaçant. Barré par Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola et Khvicha Kvaratskhelia en attaque, l'international portugais doit-il envisager de quitter le PSG pour obtenir davantage de temps de jeu ?

« Qu'il aille voir ailleurs » Emmanuel Petit le pousse à opter pour un transfert loin du PSG : « Ramos… Le marché des transferts s’est terminé, j’aurais peut-être préféré le mettre sur la liste des transferts et aller voir ailleurs pour avoir du temps de jeu », a indiqué le champion du Monde 2018 mercredi soir dans l'After Foot, sur RMC Sport.