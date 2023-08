Malaise au PSG à cause de plusieurs transferts ?

Jean de Teyssière

Depuis l'arrivée de Luis Campos au PSG en juillet 2022, le mercato parisien est contrasté. Ses deux premiers mercatos ont été ratés et concernant le troisième, il est encore trop tôt pour avoir une idée ce que cela donnera. En attendant une chose est sûre, depuis l'arrivée de Luis Campos, les nouvelles recrues sont estampillées Jorge Mendes. Une situation dont le PSG n'est pas fan même si Luis Campos n'est pas le seul fautif.

Le mercato parisien continu et la dernière recrue en date n'est autre que l'attaquant portugais de 22 ans : Gonçalo Ramos. Arrivé en provenance du Benfica sous la forme d'un prêt avec option d'achat obligatoire de 80M€ (65M€ + 15M€ de bonus), l'international portugais comble les trous béants de la ligne offensive parisienne. Il présente également la particularité d'avoir pour agent Jorge Mendes. Tout comme huit autres joueurs arrivés au PSG depuis l'été 2022.

Neuf joueurs représentés par Mendes sont arrivés au PSG depuis 2022

Cette véritable équipe Mendes du PSG laisse de quoi réfléchir. Arrivé en 2022, Luis Campos entretient une relation étroite de confiance avec l'un des agents le plus célèbre dans le football : Jorge Mendes. L'ancien conseiller de Cristiano Ronaldo est, selon Le Parisien , un homme très discret, se montrant rarement en public. Pourtant, depuis l'été 2022, date d'arrivée de Luis Campos, neuf joueurs qu'il représente ont signé au PSG : Manuel Ugarte, Lee Kang-in, Cher Ndour, Gonçalo Ramos, Marco Asensio, Vitinha, Carlos Soler, Fabian Ruiz et Renato Sanches. Selon Le Parisien , cette proximité dérange au sein du PSG.

Jorge Mendes est très proche du Qatar