Luis Enrique valide la priorité du PSG, une offre de 70M€ est dégainée

Le mercato estival du PSG se poursuit après les six premiers renforts officialisés par le club, et du lourd est attendu dans la capitale. Comme vous l’a révélé le10sport.com, Bernardo Silva apparaît comme la priorité de Luis Campos depuis de longs mois, une piste validée par Luis Enrique, qui aurait donné son aval pour l’offensive parisienne.

Déjà très actif dans ce début de mercato estival avec six recrues au compteur, le PSG n’a pas fini ses emplettes et scrute notamment du côté de la Premier League pour se renforcer. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com au cours des derniers mois, Bernardo Silva est la grande priorité parisienne de l’été, avec une première offre dégainée par les dirigeants.



Première offre pour Bernardo Silva

D’après les informations du 10 Sport , le PSG est passé à l’action en formulant une première offre à Manchester City, dont le montant n’avait pas filtré. La formation de Pep Guardiola a néanmoins décliné la proposition. Une offensive confirmée par Relevo , annonçant que le PSG avait offert 70M€ pour l’international portugais.

Luis Enrique donne le feu vert