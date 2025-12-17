Luis Enrique : Trahison confirmée au PSG !

Axel Cornic

Seulement quelques semaines après avoir soulevé le trophée de Ligue des Champions, Gianluigi Donnarumma a été placé sur la liste des transferts par le Paris Saint-Germain, l’obligeant à se trouver un nouveau club. Du côté Parisien on assure que cela est lié à sa volonté de ne pas prolonger son contrat, mais des nouvelles informations nous arrivent d’Italie.

C’est un choix qui a beaucoup fait parler et qui continue de le faire. Considéré comme l’un des meilleurs gardiens au monde, Gianluigi Donnarumma a été poussé vers la sortie par le PSG, qui a préféré miser sur Lucas Chevalier. Mais ce dernier, ne semble pas encore être à la hauteur...

Luis Enrique ne voulait plus de Donnarumma Les critiques ont donc repris de plus belle, avec certains qui ne comprennent toujours pas pourquoi Donnarumma a quitté le PSG. La version officielle est qu’il ne voulait pas prolonger à moins d’un an de la fin de son contrat, mais l’ANSA confirme ce mardi que c’est bien Luis Enrique qui l’aurait viré, puisqu’il souhaitait un autre profil de gardien.