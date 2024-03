Luis Enrique : Riolo réclame son départ et propose un deal au PSG !

Thomas Bourseau

Entre Luis Enrique et le PSG, le mariage a été prononcé le 5 juillet 2023. L’union est par contrat scellée jusqu’à l’été 2025. Cependant, Daniel Riolo a profité de rumeurs provenant d’Espagne d’un éventuel retour d’Enrique au FC Barcelone afin de réclamer aux deux parties de divorcer pour placer Thiago Motta à la tête de l’effectif du Paris Saint-Germain.

En Espagne, Luis Enrique garde une jolie cote à en croire la presse ibérique. Et ça tombe bien, puisqu’au terme de l’exercice en cours, Xavi Hernandez tirera sa révérence au FC Barcelone, à l’instar de Jürgen Klopp à Liverpool. Et pour remplacer la légende du Barça , le comité de direction du club culé songerait au dernier entraîneur qui a soulevé la Ligue des champions : Luis Enrique.

Luis Enrique convoité au FC Barcelone

C’est du moins ce que la Cadena SER a avancé en ce début de semaine, des informations que confirment L’Équipe dans son édition de mardi. Le directeur sportif Deco verrait en l’ancien joueur du FC Barcelone un choix sûr pour relancer la locomotive blaugrana. D’autant plus que de l’autre côté des Pyrénées, l’éventuel retour de Luis Enrique pourtant sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2025 ne serait pas impossible selon Marca . « On suit aussi de près sa carrière car elle a déjà connu de nombreux virages et ce ne serait pas étrange qu’un jour il revienne entraîner en Espagne ».

PSG : Un drame a été évité de justesse https://t.co/8n9kqKANBl pic.twitter.com/rTDGd9FnVF — le10sport (@le10sport) March 5, 2024

«Thiago Motta ? Je milite pour lui parce que c’est un entraîneur du futur»