L'entraîneur à la tête du PSG depuis un an et demi désormais n'est autre que Luis Enrique, dernier coach de l'histoire du FC Barcelone à avoir soulevé la Ligue des champions, trophée qui échappe année après année au Paris Saint-Germain. Le technicien espagnol, de par son management et ses idées tactiques, est tout simplement une perle rare si l'on se fie au témoignage de Willian Pacho, recrue estivale du PSG.

Le Paris Saint-Germain pourrait avoir mis la main sur la perle rare en la personne de Willian Pacho. Tout juste recruté pour 40M€ sans bonus pendant la dernière intersaison comme le10sport.com vous le dévoilait, l'international équatorien de 23 ans a mis tout le monde d'accord au PSG en devenant au passage un titulaire indiscutable aux côtés de Marquinhos, le capitaine du Paris Saint-Germain.

«Il m’apporte beaucoup de confiance, il sait parler aux gens»

A commencer par Luis Enrique. Comme Willian Pacho l'a reconnu en interview auprès des médias du Paris Saint-Germain, l'entraîneur du PSG facilite l'adaptation au sein d'un groupe pour une recrue en l'abreuvant de conseils et de confiance qui permettent au principal intéressé de se fonder dans un effectif et surtout de s'y imposer. « Les meilleurs conseils de Luis Enrique ? Il y en a beaucoup, mais ce ne sont pas que des conseils. Il m’apporte beaucoup de confiance, il sait parler aux gens. J’essaye toujours de donner le maximum et j’écoute tout ce qu’il a à dire. Par exemple, il me fait travailler beaucoup sur mon mauvais pied. Il nous apporte beaucoup de confiance en nous ».

«J’avais déjà le maillot, et je l’ai montré à toute ma famille»

Au cours de ladite interview avec les médias du PSG, Willian Pacho a d'ailleurs fait une révélation au sujet de son transfert et de la personne qu'il a contacté en priorité après avoir appris la bonne nouvelle. « Qui j’ai appelé pour annoncer mon arrivée ? J’ai appelé beaucoup de monde ! Mais c’est ma sœur que j’ai eu en premier. J’avais déjà le maillot, et je l’ai montré à toute ma famille. C’était un moment incroyable, et tout le monde était très heureux pour moi ! ». Reste désormais à savoir si Willian Pacho parviendra à s'inscrire dans la durée comme étant un défenseur incontournable de l'histoire du PSG, version QSI.