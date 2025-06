Luis Enrique : La décision radicale à 170M€ au PSG !

Le PSG a déboursé 170 M€ pour s’offrir Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos, mais aucun des deux n’a convaincu sous les ordres de Luis Enrique. Le coach espagnol, adepte d’un profil de « faux 9 », n’a jamais semblé miser sur eux. Jérôme Rothen dénonce un recrutement incohérent et symptomatique d’un mauvais casting.

Arrivé il y a deux ans au PSG , Randal Kolo Muani n’a jamais réussi à justifier son prix auprès des dirigeants, qui ont donc pris la décision de le prêter à la Juventus . RKM affiche d’ailleurs un bon niveau sous ses nouvelles couleurs, des performances qui poussent les dirigeants turinois à vouloir garder l’attaquant français. Gonçalo Ramos , arrivé en pleine saison 2023-2024, n’a lui non plus jamais pu montrer son vrai niveau sous les ordres de Luis Enrique , qui ne lui donne pas le temps de jeu espéré au PSG .

Jérôme Rothen a évoqué, au micro de RMC, ce recrutement à 90 M€ de Randal Kolo Muani et à 80 M€ de Gonçalo Ramos , et revient sur les interrogations qui entouraient ces arrivées au PSG : « On a vu très vite que Luis Enrique, ce n’était pas forcément sa tasse de thé, que ce soit Kolo Muani ou que ce soit Gonçalo Ramos à la pointe de l’attaque du PSG. Ça a fait beaucoup de débats il y a quasiment deux ans maintenant, à l’arrivée de Luis Enrique. Certains se demandaient même pourquoi ils avaient pris ces deux joueurs-là. »

L’erreur de casting du PSG

L'ancien Parisien décrit ensuite le style de jeu mis en place par Luis Enrique et l’absence de pur attaquant de pointe. Il dénonce alors un recrutement à 170 M€ incohérent au PSG : « Il avait une idée bien précise de ce qu’il voulait mettre en place, et on l’a vu, surtout sur les derniers mois, avec un style de joueur sur la pointe de l’attaque qui ressemble plus à un neuf et demi, numéro 10, plutôt qu’à un pur attaquant de pointe, comme peut l’être Gonçalo Ramos. »