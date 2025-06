Lionel Messi - PSG : Le divorce houleux !

Deux ans après son départ, Lionel Messi s’apprête à retrouver le PSG dans un contexte particulier. Le divorce entre le club parisien et la légende argentine s’est fait dans la douleur, entre critiques publiques et ressentiment mutuel. Ce 29 juin, la Coupe du monde des clubs offrira des retrouvailles aussi symboliques que tendues.

Interrogé au micro de L’After Foot sur le départ de Lionel Messi du PSG , Daniel Riolo confirme que ce divorce a été plutôt tumultueux entre le club et l’octuple Ballon d’Or . « S'il est vraiment parti en mauvais terme ? Oui, avec le club, l'environnement. Il a souvent taillé le club après (son départ), donc oui. On va dire qu'il n'a pas eu des mots très charmants à l'égard du PSG », explique le chroniqueur sur les ondes de RMC.

Les retrouvailles approchent

Lionel Messi et le PSG vont donc se retrouver ce dimanche 29 juin, à 18h, dans le cadre de la Coupe du monde des clubs. Après avoir affronté l’Atlético de Madrid, Botafogo et les Seattle Sounders, le PSG s’est qualifié pour le tour suivant en terminant premier de son groupe. De son côté, l’Inter Miami de Lionel Messi a terminé deuxième du sien, invaincu, avec une belle victoire face au FC Porto. Ces retrouvailles entre Messi et son ancien club s’annoncent déjà électriques. Rendez-vous dimanche…