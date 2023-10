Luis Enrique débarque au PSG, le boss se frotte les mains

Pierrick Levallet

Un an après son arrivée, Christophe Galtier s'est fait éjecter du PSG. Alors qu'il lui restait encore un an de contrat, le technicien français a été remplacé par Luis Enrique. L'entraîneur espagnol ne manque d'ailleurs pas de fermeté dans son vestiaire. Et cela plairait particulièrement à Luis Campos au sein de la direction parisienne.

Après seulement une saison, marquée par les polémiques et les échecs sportifs au plus haut niveau, Christophe Galtier a été démis de ses fonctions au PSG. Le technicien français a été remplacé par Luis Enrique, malgré la volonté de Luis Campos de poursuivre avec l’ancien coach du LOSC comme Le10Sport.com a pu vous le révéler en exclusivité.

Luis Enrique choisi par le PSG, une erreur de casting est redoutée https://t.co/Vz5mmeGFaR pic.twitter.com/P3V3TqEPWS — le10sport (@le10sport) October 4, 2023

Luis Enrique ne manque pas de fermeté au PSG

Et à peine arrivé, Luis Enrique a frappé un grand coup dans son vestiaire. L’entraîneur espagnol ne s’est pas opposé aux départs de Neymar et Marco Verratti, et aurait même annoncé à l’Italien qu’il était le « prototype du joueur » qu’il détestait. L’ex-sélectionneur de l’Espagne serait d’ailleurs déjà validé au sein de sa direction.

Luis Campos jubile en interne