Longoria out, voilà le nouveau boss de l’OM !

A la tête de l'OM depuis février 2021, Pablo Longoria serait en fin de cycle. Isolé au sein du club, le dirigeant espagnol envisagerait de claquer la porte dans les prochaines semaines. Son successeur est déjà identifié en interne. Actuel directeur général du club, Stéphane Tessier ne cesse de gagner de l'influence au sein de la formation marseillaise.

Présent face aux journalistes lors de la conférence de presse de présentation de Jean-Louis Gasset, Pablo Longoria a eu l'occasion de se prononcer sur son avenir. « Est-ce que je serai ici à l'avenir? Oui, c'est ça que je souhaite et j'aime être ici » a-t-il confié. Pourtant, le président de l'OM envisagerait, sérieusement, de passer à autre chose. Daniel Riolo l'a annoncé au micro de l 'After Foot et Romain Molina en a remis une couche lors d'une vidéo Youtube.

« Longoria est sur la fin à l’OM »

« Il n’a aucun ami au club, il est isolé. Et personne n’a dit à Frank McCourt de le laisser faire un break pour sa santé. Quand il est en loges, les gens hallucinent. L’attitude, ce n’est pas possible. A un moment, c’est le devoir du club. Il a perdu pied, et le club aussi. Il est dans un état anormal (...) Longoria veut partir, c’est un secret un peu de polichinelle. Il est sur la fin à l’OM » a déclaré le journaliste indépendant.

« Tessier est le véritable patron de l’OM »