L’OM vire Rabiot : Les trois problèmes qui peuvent annuler le transfert

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Officiellement poussé vers la sortie par l'OM en cette fin de mercato suite à sa bagarre avec Jonathan Rowe vendredi dernier à Rennes, Adrien Rabiot doit désormais trouver preneur sur le marché. Et Pierre Ménès estime que son âge, son imposant salaire ainsi que la volonté du joueur pourraient freiner l'OM dans sa volonté de vendre Rabiot.

Adrien Rabiot (30 ans) et l'OM, c'est bientôt la fin ? Le milieu de terrain de l'équipe de France s'est rendu coupable d'une bagarre avec Jonathan Rowe vendredi dernier dans le vestiaire à Rennes, juste après la défaite concédée par son équipe en championnat (1-0). La réaction de l'OM ne s'est pas faite attendre, et Rabiot se retrouve officiellement sur la liste des transfert, Roberto de Zerbi estimant notamment que son joueur ne montre pas un investissement suffisant depuis le début de l'été.

L'âge, le salaire et le futur club : les problèmes avec Rabiot Rabiot et Rowe sont donc poussés vers la sortie par l'OM, mais Pierre Ménès estime que le club phocéen aura du mal à se séparer du premier : « Alors Jonathan Rowe il est jeune, c’est un ailier, il a une valeur marchande intéressante et il devrait effectivement trouver preneur aux alentours de 12M€. Mais Adrien Rabiot à qui il reste un an de contrat, qui a l’âge qu’il a, qui a un gros salaire et qui n’a pas envie d’aller jouer n’importe où, bon courage pour le fourguer et trouver un club qui lui plaise », indique Ménès sur sa chaine Youtube, estimant donc que l'âge de Rabiot, ainsi que son salaire et le choix de son futur club seront trois freins à son départ.