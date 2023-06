L’OM victime d’un séisme, la raison est dévoilée

Jean de Teyssière

Ce réveil du dimanche matin doit être compliqué pour les supporters de l'OM en voyant que Marcelo Gallardo ne serait pas le nouvel entraîneur du club phocéen la saison prochaine. Un coup dur pour Pablo Longoria qui semblait avec fait de l'Argentin la cible prioritaire pour remplacer Igor Tudor. Mais l'idée que le deal capote était déjà un peu dans l'air, car les deux camps avaient engagé une guerre de communication.

Les supporters de l'OM ne vivront pas une troisième saison avec leur équipe dans les mains d'un coach argentin. Après Marcelo Bielsa et Jorge Sampaoli, le nom de Marcelo Gallardo était largement évoqué. Tout semblait être fait mais la magie du mercato, avec ses infos et ses intox ont eu raison de ce dossier, Gallardo n'étant pas le futur entraîneur des Olympiens.

Longoria va devoir vite trancher

Le président de l'OM, Pablo Longoria est de retour à Marseille ce dimanche selon L'Équipe et son but était d'officialiser la venue de Marcelo Gallardo en tant que nouveau coach de l'OM. Longoria a discuté avec de nombreux prétendants et le nom de l'ancien entraîneur de River Plate, semblait être en pole position. Mais selon TyC Sports et Florent Torchut journaliste à L'Équipe , Marcelo Gallardo à l'OM : c'est terminé. L'Argentin aurait refusé le poste, sous prétexte qu'il « n 'était pas pleinement convaincu par le projet et qu'il avait besoin de plus de temps », selon son entourage. En tout cas, Longoria n'a plus beaucoup de temps devant lui, la reprise de l'entraînement de l'OM étant programmée le 3 juillet prochain.

Une guerre de communication fatale ?