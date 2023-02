L’OM veut s’attaquer à un gros buteur, la réponse est sans appel

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A en croire la presse anglaise, l'OM souhaite recruter l'attaquant en forme de ce début d'année 2023 : Folarin Balogun. Prêté par Arsenal au Stade de Reims jusqu'à la fin de la saison, le buteur aurait suscité l'intérêt de Pablo Longoria, mais il paraît très difficile de le recruter lors du prochain mercato estival.

Malgré le recrutement de Vitinha cet hiver et la grande forme d'Alexis Sanchez, l'OM souhaiterait recruter un avant-centre lors du prochain mercato estival. Un premier dossier a été ouvert par Pablo Longoria. Selon les informations du Daily Mail, le club phocéen aurait coché le nom de Folarin Balogun, auteur de quinze buts depuis le lancement de la saison. Un dossier complexe par l'OM, qui se montre, de plus en plus, attrayant.

«C’est impossible» : Un rêve de l’OM part en fumée ? https://t.co/Xi2LN3LmYx pic.twitter.com/LbxoAbRfOb — le10sport (@le10sport) February 15, 2023

« S’ils veulent passer un cap, il faut qu’ils passent par l’OM »

« Les joueurs ont plus envie de venir, à part Moffi qui a tout fait pour ne pas venir. Aujourd’hui les joueurs s’ils veulent passer un cap, il faut qu’ils passent par l’OM. Parce que c’est le club qui a quelque chose en plus que d’autres clubs français, entre le stade, l’ambition du club, les dirigeants qui sont plus exigeants qu’avant » a déclaré Jean-Charles De Bono. Malheureusement pour l'OM, ce ne sera pas suffisant pour recruter Balogun, destiné à retourner à Arsenal.

« Balogun ? Aujourd’hui je pense que c’est impossible »