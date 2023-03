L’OM veut frapper fort, un gros transfert se prepare

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'OM pourrait profiter du prochain mercato pour recruter un arrière gauche. Prêté sans option d'achat jusqu'à la fin de la saison, Nuno Tavares ne sera pas conservé par le club marseillais, qui rechercherait déjà son successeur. Selon certaines sources, les dirigeants phocéens travailleraient sur l'arrivée de Raphaël Guerreiro, libre en juin prochain.

L'objectif de cette seconde partie de saison est connu. L'OM espère se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. Mais les dirigeants phocéens n'ont pas attendu la fin de cet exercice pour se plancher sur le prochain mercato estival. Les deux hommes forts du club marseillais, Javier Ribalta et Pablo Longoria, travaillent sur les contours de leur effectif et notamment sur l'arrivée d'un arrière gauche expérimenté. Et pour cause, Nuno Tavares devrait retourner à Arsenal à l'issue de son prêt.

« Il faut surtout recruter un bon joueur d’expérience »

Ancien joueur de l'OM, Jean-Charles De Bono avait soufflé un nom aux dirigeants phocéens. « Il faut surtout recruter un bon joueur d’expérience. On parlait de continuité. On ne peut pas chaque année détruire une équipe pour reconstruire après derrière. L’avantage qu’on peut avoir en fin de saison, si on va en ligue des champions, c’est que l’attirance de l’OM sera beaucoup plus forte. Cela peut donner envie à des joueurs libres de venir à l’OM pour jouer la Ligue des champions. Comme par exemple Guerreiro de Dortmund que j’aime bien » avait-il confié.

L'OM passe à l'action dans le dossier Guerreiro