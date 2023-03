L’OM veut boucler un transfert à 40M€, il se fait calmer

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Loin d'être titulaire cette saison, Mattéo Guendouzi serait en fin de cycle à l'OM selon plusieurs observateurs. Pour certains, le club marseillais aurait, même, dû le vendre lors du dernier mercato hivernal afin de récupérer une somme aux alentours de 40M€. Mais aujourd'hui, il serait trop tard pour récupérer une telle somme dans ce dossier.

Ces derniers mois, Mattéo Guendouzi a régulièrement été annoncé sur le départ, notamment lors du dernier mercato hivernal. En janvier dernier, Aston Villa serait venu aux renseignements sur les conseils d'Unai Emery, son ancien coach à Arsenal. Finalement, l'opération n'avait pu voir le jour, mais l'OM pourrait bien la reprogrammer lors du prochain mercato estival. En effet, Guendouzi a perdu sa place de titulaire indiscutable au milieu de terrain, et certains, comme Mourad Aerts, parlent de fin de cycle pour l'international français.

La fin pour Guendouzi ?

« C’est le moment pour toutes les parties de se séparer. Même les supporters se préparent à le voir partir. Sa cote était au max cet hiver, il avait quelques offres en Premier League, c'était le moment lors du dernier mercato estival (...) Je ne sais pas s’il a un avenir à l’OM » a déclaré le journaliste de Football Club Marseille et de So Foot lors de l'émission Génération After sur RMC . Comme le confirme Jonathan MacHardy, l'OM a certainement laissé passer sa chance dans ce dossier Guendouzi.

« Guendouzi avait clairement été identifié comme la poule aux yeux d’or, mais... »