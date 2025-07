L'OM va boucler ce transfert à 16M€ ?

Axel Cornic

Dès son arrivé l’été dernier, Roberto De Zerbi s’est beaucoup impliqué dans le recrutement de l’Olympique de Marseille, donnant régulièrement des noms à Medhi Benatia ou à Pablo Longoria. Et ça n’a pas changé, puisque le coach marseillais aurait un nouveau gros dossier qu’il aimerait bien boucler le plus vite possible.

On rentre dans le vif du mercato. Après avoir annoncé les arrivées d’Angel Gomes, CJ Egan-Riley et tout récemment Facundo Medina, l’OM travaillerait sur des nouvelles pistes pour renforcer l’équipe. Et l’une d’entre elles semble mener à un joueur que Roberto De Zerbi connait très bien...

Retrouvailles avec Junior Traore ? La presse italienne nous parle depuis quelques jours d’un intérêt prononcé de l’OM pour Hamed Junior Traoré, joueur que De Zerbi a eu sous ses ordres à Sassuolo par le passé. Désormais à Bournemouth, il a été prêté à l’AJ Auxerre en aout dernier, montrant d’ailleurs un visage assez séduisant en Ligue 1 avec 10 buts et 2 passes décisives en 26 matchs.