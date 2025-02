L’OM trahi par Guendouzi !

Axel Cornic

A la recherche de renforts, l’Olympique de Marseille a multiplié les pistes, notamment du côté de la Serie A. Mais si Ismaël Bennacer est arrivé en provenance de l’AC Milan, comme nous vous l'avons annoncé en exclusivité, d’autres ont préféré snober le club phocéen et c’est notamment le cas de Reda Belahyane.

C’était un nouveau mercato agité à Marseille. Décidés à offrir plusieurs renforts à Roberto De Zerbi cet hiver, Mehdi Benatia et Pablo Longoria ont bouclé l’arrivée de quatre recrues, dont notamment Ismaël Bennacer comme nous vous l’avions révélé sur le10sport.com. Mais tout n’a pas été parfait pour l’OM...

Belahyane rejoint Guendouzi à la Lazio

Depuis la fin du mercato hivernal on en apprend toujours plus sur les échecs marseillais et l’un d’eux concerne Reda Belahyane, l’une des sensations de la première partie de saison de Serie A. Très apprécié par l’OM, l’international marocain a en effet quitté l’Hellas Verona pour signer à la Lazio où il a d’ailleurs retrouvé certains anciens du club... avec notamment Mattéo Guendouzi !

« J'ai beaucoup aimé le projet, je connaissais les Français qui jouent ici »

Lorsqu’il a livré ses premiers mots dans son nouveau club, Belahyane a en effet avoué que la présence de certains Français à la Lazio comme Guendouzi, avait pesé dans son choix. « J'ai beaucoup aimé le projet, je connaissais les Français qui jouent ici » a déclaré le milieu de terrain passé notamment par l’OGC Nice. « La Lazio est le premier club avec qui j'ai parlé. C'est un club ambitieux comme le démontrent ses progrès en Europe et en championnat, c'est le bon club pour un jeune comme moi. Je connais déjà Baroni depuis mon séjour à Vérone, il a beaucoup de confiance en moi et nous avons beaucoup parlé ».