L’OM tient son coup de l’année, c’est une surprise !

Thomas Bourseau

L'Olympique de Marseille enchaîne les signatures à chaque mercato. Et notamment grâce à l'influence et au travail de Medhi Benatia, ex-conseiller sportif du club phocéen qui en est officiellement devenu le directeur du football au début du mois de janvier. Une signature phare pour le projet sportif de l'institution marseillaise.

Le lundi 8 janvier dernier, Medhi Benatia héritait de la promotion tant attendue du côté de l'OM. Le dirigeant marocain est en effet passé du poste de conseiller sportif du club à celui de directeur du football. Un coup que Pablo Longoria évoquait déjà depuis le 18 décembre dernier et sa conférence de presse pour le bilan de mi-saison. L'ancien joueur et agent de joueur s'est bâti un beau carnet d'adresses, lui permettant d'avoir certaines entrées en période de mercato.

🧐 L'OM lorgne sur un entraîneur étranger, mais quels sont les véritables enjeux derrière cette surprise après le mercato ?

➡️ https://t.co/unY0McZDYY pic.twitter.com/4VFbkBeFnF — le10sport (@le10sport) February 5, 2025

«Il a été plus qu'important pour ma venue ici»

Rien que cet hiver, Amar Dedic a entre autres signé à l'OM grâce à une discussion entre Medhi Benatia et Miralem Pjanic, compatriote du défenseur bosnien et ex-coéquipier de Benatia à la Juventus ainsi qu'à la Roma. Et pour ce qui est d'Ismaël Bennacer, le directeur du football de l'Olympique de Marseille a encore une fois considérablement compter dans la venue de l'international algérien à Marseille. « C'est quelqu'un que je connaissais personnellement. Je trouve qu'il fait très bien son travail et il a été plus qu'important pour ma venue ici ».

«Quand on a des grands objectifs, il faut des personnes comme ça dans le club»

« Il m'a expliqué le projet et les changements qui sont en train d'être faits. L'optimisation du club. Quand on a des grands objectifs, il faut des personnes comme ça dans le club ». a conclu Ismaël Bennacer pendant sa présentation à Marseille mercredi après-midi. Le nouveau directeur du football de l'OM pourrait donc bien être le coup de l'année du côté du club phocéen au vu de son influence sur le mercato de l'Olympique de Marseille.