L’OM tient sa première recrue, ses grands débuts déjà fixés ?

Lundi, l’OM a officialisé l’arrivée de sa première recrue hivernale, en la personne de Ruslan Malinovskyi. L’international ukrainien a rejoint la cité phocéenne dans le cadre d’un prêt avec option d’achat obligatoire. S’il devrait être présenté à la presse ce jeudi, le milieu offensif de 29 ans pourrait faire ses grands débuts sous ses nouvelles couleurs dès mercredi à l’occasion du déplacement sur la pelouse de Troyes.

L’OM tient son premier renfort du mercato hivernal. À la recherche de joueurs offensifs pour palier aux départs de Gerson et de Luis Suarez, ainsi qu’à la blessure d’Amine Harit, les Marseillais ont annoncé lundi la signature de Ruslan Malinoskyi. Ce dernier est prêté six mois par l’Atalanta Bergame, avec une option d’achat obligatoire de 10M€, plus 3M€ de bonus.

Malinovskyi, première recrue de l’OM

Déjà pisté l’été dernier, les deux clubs n’étaient pas parvenus à trouver un accord. L’arrivée de l’international ukrainien a été officialisée à deux jours d’un déplacement des hommes d’Igor Tudor sur la pelouse de Troyes, dans le cadre de la 18e journée de Ligue 1. Une rencontre à laquelle pourrait prendre part Ruslan Malinovskyi.

Dans le groupe pour le déplacement à Troyes ?