L'OM tente un coup XXL au RC Lens, l'appel est lancé

Alexis Brunet

L'OM va sûrement devoir s'activer cet été sur le mercato. Il y a des chances que les Phocéens recrutent un élément en attaque. Tout dépendra de l'avenir d'Alexis Sánchez, qui hésite à prolonger son contrat. Pour renforcer son équipe, Pablo Longoria a un œil du côté de la Ligue 1, chez l'actuel deuxième du championnat le RC Lens.

L'Olympique de Marseille est assuré de finir la saison sur le podium de la Ligue 1. Après sa défaite face au LOSC, le club marseillais perd l'occasion de revenir sur le RC Lens, le dauphin du PSG. Pour l'instant, les Olympiens sont troisièmes, derrière le RC Lens. Les hommes de Franck Haise sont passés devant ceux de Tudor, justement le 6 mai dernier, lors de l'opposition entre les deux clubs.

La Ligue des Champions l'objectif prioritaire de Marseille

Lors du match retour face aux partenaires de Seko Fofana, Marseille a donc perdu la deuxième place et peut-être son plus grand espoir de Ligue des Champions. Car la route s'annonce beaucoup plus compliquée pour les coéquipiers de Chancel Mbemba de disputer la coupe aux grandes oreilles. La qualification n'est pas directement assurée et cela pourrait coûter cher aux Marseillais, notamment sur le mercato.

Openda est dans le viseur de l'OM