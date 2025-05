L’OM se trahit et rate le transfert d’un attaquant !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Durant le mercato d'hiver, l'OM avait décidé de recruter Amine Gouiri pour venir remplacer Elye Wahi. Cependant, le nom de Jonathan David, dont le contrat au LOSC s'achève en juin prochain, a également circulé, ce qui amuse Bruno Genesio.

Seulement six mois après son arrivée, Elye Wahi avait quitté l'OM cet hiver afin d'être remplacé par Amine Gouiri. Mais avant cela, le nom de Jonathan David, dont le contrat au LOSC s'achève en juin prochain, avait également circulé. Interrogé sur ce dossier, Bruno Genesio s'amuse du fait que l'OM n'ait pas voulu payer.

«C’est qu’ils estiment qu’il n’est pas assez fort pour payer, c’est ça ?»

« L’hiver dernier ? Ils ne pouvaient pas le faire l’hiver dernier, si ? Il fallait qu’ils payent. Donc s’ils l’ont pas fait, c’est qu’ils ne voulaient pas payer. C’est qu’ils estiment qu’il n’est pas assez fort pour payer, c’est ça ? », s’interroge l’entraîneur du LOSC devant les médias avant d’en rajouter une couche au sujet de l’avenir de Jonathan David.

Genesio pas inquiet pour l'avenir de David

« C’est le dernier de mes soucis. Ce que je veux, c’est qu’il garde la même attitude que sur les derniers matchs. Je l’ai suffisamment défendu quand il a eu une période un peu difficile, où on mettait en doute son état d’esprit, pour ne pas changer d’avis sur ce qu’il fait. Ses matchs me donnent raison, et je suis content que ça me donne raison. Ce qu’il fera au mois de juin, ça lui appartient, ce sera son choix. Qu’il prolonge ici, qu’il aille en France ou à l’étranger, le plus important pour lui c’est qu’il aille dans un endroit où il se sent bien, où il pourra s’épanouir », ajoute Bruno Genesio.